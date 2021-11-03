Çocuklarla güçlü iletişim kurmanın anahtarı bu eğitimde

Anne olmak hazırlık gerektirir mi? Mükemmel annelik var mıdır? Eğer varsa nedir? Mutlu bir anne olabilmek ve çocukla sağlıklı iletişim kurmak için neler yapılmalı? Bu soruların yanıtlarını birlikte bulmak isteyenler için, Ataşehir Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle düzenlenen "Anne Destek Programı” başlıyor.

Çocuklarıyla doğru iletişim kurmanın yollarını arayan, aralarındaki sevgi ve güven bağını güçlendirmek isteyen, ortak kaygısı çocuklarıyla kurdukları ilişkileri geliştirmek olan tüm Ataşehirli anneler bu eğitime katılabilir.

3-6 yaş arası çocuğu olan anneler; “Çocuk Gelişiminin Önemli Aşamaları”, “Çocuk ve En Yakın Çevresi”, “Çocuk ve Anne Sağlığı” konuları hakkında eğitim alacak.

Toplamda 13 hafta sürecek ve haftada bir gün, iki buçuk saat şeklinde gerçekleşecek program Ataşehir Belediyesi’nin Kayışdağı, İnönü, Mevlana ve Mustafa Kemal Ataevleri’nde yapılacak.

Anne Destek Programı hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için; Kayışdağı Ataevi 0216 540 74 30, İnönü Ataevi 0216 573 86 35-36, Mevlana Ataevi 0216 570 5000 / 1984-1985, Mustafa Kemal Ataevi 0216-570 5000/ 1970-1971 numaraları aranabilir.