Çocuklardan Fetihtepe Mahalle Bahçesi’ne yoğun ilgi
BEYOĞLU FETİHTEPE MAHALLE BAHÇESİ AÇILDIĞI İLK GÜNDEN İTİBAREN MAHALLELİNİN BULUŞMA NOKTASI OLDU. İÇERİSİNDE YEŞİL ALANDAN YÜRÜME ALANLARINA, OYUN ALANINDAN HOBİ BAHÇESİNE KADAR ÇEŞİTLİ SOSYAL DONATI ALANLARI BULUNAN MAHALLE BAHÇESİNİ ZİYARET EDEN BAŞKAN YILDIZ, ÇOCUKLARLA OYUN OYNAYIP SOHBET ETTİ.
Beyoğlu Fetihtepe Mahalle Bahçesi açıldığı ilk günden itibaren mahallelinin buluşma noktası oldu. İçerisinde yeşil alandan yürüme alanlarına, oyun alanından hobi bahçesine kadar çeşitli sosyal donatı alanları bulunan mahalle bahçesini ziyaret eden Başkan Yıldız, çocuklarla oyun oynayıp sohbet etti.
Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Mahalle Bahçeleri’ projesi kapsamında Fetihtepe’de inşa edilen “Fetihtepe Mahalle Bahçesi” vatandaşların buluşma noktası oldu. 800 metrekare alana inşa edilen mahalle bahçesinde çocuklar arkadaşlarıyla, mahalleli komşularıyla bir araya gelerek yazın tadını çıkartıyor. Bölge halkına rahat bir nefes aldıran Fetihtepe Mahalle Bahçesi’ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çocuklarla oyun oynayıp sohbet etti. Yeni mahalle bahçesini çok sevdiklerini dile getiren çocuklar, alanı kendilerine sunduğu için Başkan Yıldız’a teşekkür ettiler.
Yeşil alandan yürüme alanlarına, oyun alanından hobi bahçesine
Fetihtepe Mahalle Bahçesi; 85 metrekare fitness alanı, 78.65 metrekare basketbol sahası, 115 metrekare çocuk oyun alanı, 85.5 metrekare hobi bahçesi, 54.5 metrekare satranç alanı, 90 metrekare yeşil alan, 150 metrekare oturma alanları ve 99.35 metrekare yürüyüş yolları ile hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap etmesi açısından yoğun ilgi görüyor.
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