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Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti’ne akın etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede çocuklar buz pistinde doyasıya eğlendi.

İSTANBUL 23.04.2022, 15:45
Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti’ne akın etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede çocuklar buz pistinde doyasıya eğlendi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle buz pistinde çocuklara özel etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yanı sıra çok sayıda çocuk katıldı. İlçede yaşayan 7-14 yaş aralığındaki birçok çocuk, eğitmenler eşliğinde 40 dakika boyunca kaydı. Ücretsiz bir şekilde düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

"Bu coşkuyu paylaşmaktan çok mutlu olduk"

Çocuklarla birlikte 23 Nisan coşkusunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Zeytinburnu Belediyesi olarak bu büyük coşkuya katılmak istedik. Burası Türkiye’nin en büyük pisti. Bir bu kadar da bunun altında var. Açıldığından bu yana Zeytinburnu’ndaki tüm okullardaki öğrencileri buraya getiriyoruz. Rehberlerimiz eşliğinde temel paten eğitimi alıyorlar. Zeytinburnu’nda okuyan bütün çocukları buraya davet ettik. Ücretsiz bir şekilde rehberlerimiz eşliğinde gün boyunca burada eğlenecekler. Bu coşkuyu paylaşmaktan çok mutlu olduk. İlgi gösteren bütün çocukların ailelerine teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

Etkinliğe katılan Hiranur Yüce ise şunları kaydetti: "Buz hokeyi yapıyorum. Çok iyi gidiyor. Antrenmanlara gidiyorum. İlk başlarda çok korkuyordum. Daha sonra korkunca bir yere varamayacağımı anladım. Buna devam etmek istedim, çok eğlenceli olduğunu fark edince bunu bir meslek haline getirmek istedim. Çok mutluyum. 23 Nisan olması da çok güzel. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

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