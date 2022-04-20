Çocuklar 23 Nisan’ı coşkuyla kutlayacak

Çocuklar Ülkesi KidZania, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı eğitici, öğretici ve eğlence dolu bir programla kutluyor.

23 Nisan kutlamalarına geri sayım başladı. KidZania İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan’ı sanat dolu çok özel bir programla karşılayacağını duyurdu.

Çocuklar KidZania İstanbul’da, 23 Nisan programı kapsamında doğaçlama çocuk tiyatrosunu, öğrencilerin halk oyunları gösterisini, 1-4 yaş ziyaretçilere özel “Harikasın Çocuk” Youtube kanalının danslı-müzikli gösterisini ve tiyatro oyuncularının “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” oyununu izleyebilecek. Ayrıca aktivite alanında tüm çocuklara kitap dağıtımı yapılacak ve Japon Şef Yutaka Hoshino eşliğinde eğitici bir aktivite gerçekleştirecek. Ayrıca saat 15.00’da Şehir Meydanı’nda geçit töreni gerçekleşecek. Danslarla renklenecek kutlamalardan sonra da bando turu gerçekleşecek.

UNESCO’nun çağrısı ile 23 Nisan’da kitabın ve okuma alışkanlığının ne kadar önemli olduğunun vurgulanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla, 100 ülkede milyonlarca insanın katılımıyla Dünya Kitap Günü kutlanıyor. KidZania İstanbul, bu özel günde, çocuklara araştırmayı ve keşfetmeyi aşılayan, öğrenme hakkının tutkulu savunucusu Urbano’nun doğum gününü kutlayacak ve “Sen de Yaz” Öykü Yarışmasının 20 finalisti de 23 Nisan’ın kutlandığı bu coşkulu günde açıklayacak.

Öykü yarışmasının finalistleri belli oluyor

Çocukların içindeki potansiyelleri keşfetmelerinde ve belki de hayallerini gerçekleştirmelerinde katkısı olması hedefiyle hayata geçirilen Sen de Yaz Öykü yarışmasında; 10-14 yaş arasındaki çocuklar, “gelecekte ben” teması ile olmak istedikleri insan ve içinde yaşamayı hayal ettikleri dünyayı öyküleri ile anlattılar. Başvuruların 10 Nisan’da sonra ermesinin ardından Aslı Perker, Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Göktuğ Canbaba, Ömür Kurt, Özden İnal, Özden Özgürdal ve Sevinç Erbulak gibi Türkiye’de sanat alanında önemli isimlerin ve Kidzania yönetiminden Meral Molinas ve Ebru Timur’un yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu en iyi 20 hikâyeyi belirledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda finalist olan bu 20 öykünün sahipleri KidZania İstanbul’da düzenlenecek törenle açıklanacak.

Finale kalan 20 hikaye Erbulak Kitap tarafından toplu bir öykü kitabı olarak basılacak ve internet siteleri, kitabevleri ve KidZania National Store’da satışa sunulacak.