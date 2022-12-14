CKM’DE Budayıcıoğlu söyleşisi: Kırmızı Pelerin

Caddebostan Kültür Merkezi’nin bu haftaki söyleşi ve imza günü programının konuğu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu olacak. Psikiyatr, yazar ve sunucu Budayıcıoğlu 17 Aralık Cumartesi saat 14.00’te “Kırmızı Pelerin” adlı söyleşide okurlarıyla bir araya gelecek.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) usta yazarları okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. CKM’nin aralık programının bu haftaki konuğu psikiyatr, yazar ve sunucu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu olacak. Pek çok konuda eserler vermiş Budayıcıoğlu, son yıllarda çıkardığı kitaplarla televizyonda İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Yalı Çapkını, Çöp Adam, Terzi, Kral Kaybederse ve Kardeş dizilerine ilham kaynağı oldu. Yazar Doğan Kitap’tan çıkmış Kırmızı Pelerin adlı kitabı üzerinden 17 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te CKM’de yapacağı söyleşide okurlarıyla buluşacak. Söyleşinin ardından Budayıcıoğlu çocuklukta yaşanan bir tacizin, bu tacizin koyu gölgesinde geçen yılların, yalnızlığın, kimsesizliğin ve her şey bitti derken açılan yeni kapıların dokunaklı hikayesini anlattığı kitabı “Kırmızı Pelerin”i Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları Kitabevi’nde okurları için imzalayacak.

Katılımın ücretsiz olduğu, Gülseren Budayıcıoğlu: Kırmızı Pelerin söyleşisi ve imza günü 17 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te CKM Büyük Salon’da gerçekleşecek.