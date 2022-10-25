CKM yeni sezonu, Klasik Batı Müziği Serisi’nin ilk konseriyle açılışını yapıyor

Caddebostan Kültür Merkezi, yeni sezonuna İran asıllı İtalyan çağdaş besteci ve piyanist Kiann ve Trio’su konseriyle başlıyor. Echoes of Life-Hayatın Yankıları adlı konser, “CKM Klasik Batı Müziği Konserleri” çerçevesinde 26 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi yeni sezon programı Klasik Batı Müziği Konserleri serisiyle açılışını yapıyor. Sezon boyunca devam edecek serinin ilk konuğu İran asıllı İtalyan çağdaş besteci ve piyanist Kiann ve Trio’su olacak. Sinematik müziklerin bestecisi de olan sanatçı Contemporary müzik projesini 2014 yılında başlattı ve kendi çağdaş enstrümantal müziğiyle ürettiği eserleri kısa zamanda çok geniş kitlelere ulaştı. Kiann’a sahnesinde çelloda Pelin Odabaşı, kemanda Aliya Okeeva ve mezzosoprano Aylin Odabaşı eşlik edecek. Konserin biletleri online bilet satış mağazalarında.