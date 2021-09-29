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Çıksalın Spor Tesisleri’nde ücretsiz eğlence parkuru

Adrenalin ve eğlence tutkunlarının yeni adresi olan Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı Çıksalın Spor Tesisleri’ndeki parkurlar 7’den 70’e vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

İSTANBUL 29.09.2021, 14:02
Çıksalın Spor Tesisleri’nde ücretsiz eğlence parkuru

Adrenalin ve eğlence tutkunlarının yeni adresi olan Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı Çıksalın Spor Tesisleri’ndeki parkurlar 7’den 70’e vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Beyoğlu Belediyesi, ilçe sakinlerini dünyanın en yeni eğlence trendleri ve teknolojisi ile buluşturmak için kolları sıvadı. Çıksalın Spor Tesisleri’nde açılışı gerçekleştirilen eğlence parkurunda şişme oyun ve survivor alanları da dahil performans, adrenalin ve eğlence odaklı zengin oyun parkurları yer alıyor. 7’den 70’e her yaştan vatandaş için kapılarını açan eğlence parkurunda gün boyu kusursuz hizmet eşliğinde doyasıya eğlenilebildiğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Parkurda pek çok aktivitede çocuklarına eşlik eden aileler, birlikte keyifli bir hafta sonu geçirme ve eğlenme fırsatı buluyor. Ailecek zaman geçirilebilecek hepimiz için önemli. Bu tarz mekanlar, bize çocuklarımızla birlikte eğlenebilme imkanı sunuyor” dedi.

Hafta sonlarınızın vazgeçilmez adresi olan Çıksalın Eğlence Parkuru’ndan ücretsiz yararlanılıyor.

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