Çiçek Dilligil, Başakşehir’in oyuncu adaylarına tecrübelerini aktardı

Başakşehir Belediyesinin düzenlediği Yetişkinler İçin Sahneye İlk Adım Tiyatro Atölyesi’ne konuk olan dizi ve tiyatro oyuncusu Çiçek Dilligil, oyuncu adaylarına tecrübelerini aktardı. Oyunculuk ve sahne üzerine tavsiyelerde bulunan Dilligil, tiyatroda usta çırak ilişkisine inandığını söyledi.

Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin hazırladığı ve usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz’ın sunumuyla gerçekleştirilen Sahneye İlk Adım Tiyatro Atölyesi’nin bu haftaki konuğu dizi ve tiyatro oyuncusu Çiçek Dilligil oldu. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Küçükayvaz ve Dilligil, oyuncu adaylarına tiyatro, oyunculuk ve sahne deneyimleri hakkında bilgiler verdi.

“Sahnede hiçbir bahaneniz olmaz”

“Yılan Hikayesi”, “Çılgın Bediş” ve “Kaygısızlar” gibi unutulmaz dizilerde yer alan oyuncu Çiçek Dilligil, tiyatroda oyuncuların sahneye çıktığında hiçbir bahanelerinin olmadığına dikkat çekti. Oyuncunun sahneye çıktığında seyirciyle karşı karşıya kaldığını belirten Dilligil, “Hastaydım, ışık kötüydü, sesim kısık diye alt yazı geçemezsiniz. O an ne ise odur. Onun için de biz size yolu gösteririz ama anahtarla kapıyı siz açarsınız” dedi.

“Tiyatroda usta çırak ilişkisine çok inanırım“

Tiyatroda usta bir sanatçı ile çalışmanın önemine değinen Çiçek Dilligil, “Usta çırak ilişkisine çok inanırım. O zaman benim ustam Müşfik Kenter oldu. Mutlaka bu meslekte sizin bir ustanız olmalı. Tiyatroda sadece sahneye çıktım, oynarım diye bir şey yok. Bu mesleği yapacak arkadaşlara bunları anlatmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.