CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Hazineden çalınan 418 milyar doları alıp bu milletin cebine koyacağım"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan, hazineden çalınan 418 milyar doları alıp bu milletin cebine koyacağım" dedi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Ne için iktidar? Kadın-erkek eşitliği için iktidar. Her evde huzurun ve bereketin olması için iktidar. Adalet için iktidar. Hukuk için iktidar. İnsanlar için iktidar. Dezavantajlı gruplar için iktidar. Başı açık, başı kapalı ayrımını ortadan kaldırmak için iktidar. Kucaklaşmak için iktidar, kavga etmemek için iktidar. Her evde huzurun, bereketin olması için iktidar. Evet iktidar, halk için iktidar. Millet için iktidar. Başı açık-kapalı ayrımını ortadan kaldırmak için, kucaklaşmak için, halk için, millet için iktidar. İstanbul’u da, Bağcılar’ı da seviyorum. Bağcılar’da oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Ama kimse endişelenmesin. Oy versin, vermesin nasıl Ekrem Başkan hiçbir ayrım yapmıyorsa, Türkiye’yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız, herkesi kucaklayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

Atama bekleyen öğretmenlere de mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, "Millete harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Kul hakkını gözeteceğiz. Atama bekleyen öğretmenleri Ferhat ile Şirin’in buluştuğu gibi öğrencileriyle buluşturacağız. Ziraat mühendislerimize görev vereceğiz. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Başkan İstanbul’a hizmet veriyor ama bütün belediye başkanlarımız soluğu deprem bölgesinde aldılar. Herkese hizmet veriyorlar. Hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar. Osmanlı’nın başkenti İstanbul, hepimizin göz bebeği ve kadim bir şehir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

İmamoğlu, Allah nasip ederse cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da görevini yapacak. O zaman İstanbul’a hizmet ederken önüne konan bütün engelleri tek tek kaldıracak ve ‘Hedef İstanbul, hedef Türkiye, hedef büyüme, hedef kalkınma’ diyecek. Bunların hepsini gerçekleştirecek. İkinci adayımız, cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur Yavaş elinden gelen bütün gücü gösterecek. Osmanlı’nın başkenti İstanbul, Cumhuriyetin başkenti Ankara, bu iki güç Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Sevgili İstanbullular, zor durumda olduğunuzu, geçim sıkıntısını, işsizliği biliyorum. Malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan, hazineden çalınan 418 milyar doları alıp bu milletin cebine koyacağım. Bana karşı çıktıklarını, ’gelmesin’ dediklerini biliyorum. Bunun için büyük mücadeleler verdiklerini de biliyorum ama benim tek güvencem bu ülkenin insanları. Beraber adalet, hak ve hukuk için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.