Çekmeköy’de ilköğretim öğrencilerine afet bilinci eğitimi verildi

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) tarafından ilçede bulunan ilköğretim öğrencilerine afet bilinci ve farkındalığı kazandırmak amacıyla eğitim verildi. Öğrencilerin eserlerinden oluşan resim sergisi de etkinlik çerçevesinde ziyaretçilerini ağırladı.

Çekmeköy’de bulunan Semiha Yıldırım İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) üyeleri tarafından eğitim semineri verildi. Eğitimde deprem ve çeşitli doğal afetler ile alakalı olarak öğrencilere bilgiler aktarıldı. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan doğal afetlere dikkat çekilen ve bilgiler aktarılan etkinlikte doğal afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, doğal afet konusunda dikkat edilmesi gereken unsurlar konunun uzmanları tarafından anlatılarak toplumsal bilinç oluşturmak amaçlandı.

ÇEKUT üyelerinin yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdür Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Erdil, de bilgilerini öğrencilere aktardı.

Eğitim öncesinde ilkokul öğrencilerinin resimlerinden oluşan sergi de ziyaretçilerini ağırladı. Resimleri sergide yer alan öğrencilere hediyeler verildi.

Çekmeköy İlçe Sağlık Müdür Dr. Hüseyin Erdil, "İlçemizde afet farkındalığı etkinliği düzenledik. İl Sağlık Müdürümüz, İl Afet Müdürümüz İl Sağlık Müdürlüğümüzün başkan ve başkan yardımcılarımız katıldığı çok güzel bir etkinlik oldu. İlçemizde ulunan ilkokullardan öğrencilerimizin yaptığı resimler sergileniyor. Afet ülkemizde önemli bir konu deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin yanında terör, göçe zorlama gibi afetlerde var. Amacımız Afet sırasında, öncesinde ve sonrasında yaşanması muhtemel olumsuzlukları en minimal düzeye indirgemek. Bu konuda ilçemizde bulunan kolluk kuvvetlerinden sağlık çalışanlarına kadar her alanda koordineli ve iletişim halindeyiz. Topluma afet bilinci oluşturmak temel amacımız“ dedi.