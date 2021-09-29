Çekmeköy’de huzur toplantısı düzenlendi

Çekmeköy’de ilçe yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen huzur toplantısında vatandaşlar, yaşadıkları sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Çekmeköy Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince, Taşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yazıcı, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı ve Çekmeköylü vatandaşlar katıldı.

Toplantıda Çelik, Yazıcı ve Namlı, ilçede yürüttükleri çalışmalarla ilgili sunumlar yaptıktan sonra vatandaşların sorunlarını, görüş ve önerilerini dinledi.