Çekmeköy’de EBA-BİL eğitim için uçuyor

Çekmeköy Belediyesi’nin Çekmeköy Kaymakamlığı iş birliği ile hayata geçirdiği EBA-BİL projesiyle, hayırseverlerden bağış olarak alınacak diz üstü bilgisayarlar, 3 haftadır uzaktan eğitim sistemine katılamayan öğrencilere hediye edilecek. Bilgisayarı olmadığı için 3 haftadır EBA’ya giriş yapamadığı tespit edilen öğrencilerin listesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yönetimlerinden alınacak.

Çekmeköy Belediyesi’nin, Çekmeköy Kaymakamlığı iş birliği ile hayata geçirdiği EBA-BİL projesi ile yardım kuşu bu defa eğitim için Çekmeköy semalarında uçacak. Projeyle, bilgisayarı olmadığı için Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA uzaktan eğitim programına katılamayan öğrencilere, bilgisayar hediye edilecek. Kovid-19 salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitim sisteminde, Çekmeköy sınırları içinde tüm çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak.

Bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen bağışçılar, Çekmeköy Belediyesi EBA-BİL projesi web sayfasında, bağışçı olmak istediklerini belirten formu dolduruyor. EBA-BİL ekipleri yapılan başvurudaki iletişim bilgileri üzerinden hayırseverle iletişime geçerek, dizüstü bilgisayarları belirttikleri adreslerden teslim alacak. Çekmeköy Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okul yönetimleriyle hazırladığı, “bilgisayarı olmadığı için EBA derslerine katılamayan ihtiyaç sahibi öğrenciler” listesindeki öğrencilere hediye edilecek.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Her fırsatta aile olduğumuzu ifade ediyoruz, aileler bugünlerde dayanışma içinde olur. Çekmeköy ailemiz de uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için seferber oldu” dedi.

Başkan Poyraz, proje ile ilgili şunları söyledi: “Çocuklarımız Kovid 19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim görmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda bilgisayarı olmadığı için bu sisteme katılamayan çocuklarımız olduğu tespit edildi. Tüm ülkede olduğu gibi biz de ilçemizde harekete geçtik. Bireysel ya da kurumsal olarak, bir çocuğun eğitime katkı sağlamak isteyen hayırseverlerimiz, dizüstü bilgisayar bağışında bulunuyor, biz de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gerçekten ihtiyacı olan ailelere bilgisayarları teslim edeceğiz”.

Çocukların eğitimde zaman kaybı yaşamamaları için hızlı hareket edeceklerini söyleyen Başkan Poyraz, bu nedenle bakım ve onarım gibi ihtiyaçlar gerektireceği için ikinci el bilgisayar kabul etmiyoruz, çocukların sisteme hızla uyum sağlayacak dizüstü bilgisayarlar vereceğiz” dedi.