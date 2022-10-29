Çekmeköy’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Belediyesinin organize ettiği fener alayına binlerce vatandaş katıldı.

Kaymakamlığın ve belediyenin organize ettiği fener alayı yürüyüşüne Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Bando takımı eşliğinde yaklaşık bir saat süren fener alayı yürüyüşünde vatandaşlar doyasıya eğlenip bolca hatıra fotoğrafları çekti. Taşdelen Turgut Özal Caddesi boyunca devam eden yürüyüş sonunda dakikalarca süren bir havai fişek gösterisi yapıldı.

Başkan Ahmet Poyraz, “Öncelikle cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarına Rabbimden rahmet diliyor, minnetle yad ediyorum. Sonrasında bu ülke için hizmet eden Başbakanlarımıza, Cumhurbaşkanlarımıza Hakk’ın rahmetine kavuşmuş devlet adamlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. 99. yılını kutladığımız bugün Cumhuriyet’in son 20 yılında bu ülkede her noktada emeği geçmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. 2023’de 100. yılını kutlayacağımız cumhuriyetimiz için bir 100. Yıl Marşı hazırlıyoruz. Günlerce beraber etkinlikler yapıp muhteşem bir 100. yılı Çekmeköy hemşehrilerimizle birlikte kutlayacağız” dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katılan Zeynep İnal, "Öncelikle Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz Bey’e böyle güzel organizasyon sunduğu için bizlere çok teşekkür ediyorum. 99. yılımızı bu kadar güzel kutladığımıza göre 100. yılımızı daha güzel kutlayacağımıza inanıyorum. Var olsun Cumhuriyet, Ne Mutlu Türküm Diyene” dedi.

Ayhan Koca adlı vatandaş ise, “Güzel bir programdı, yaşadığımız yerde bu tip etkinliklerin olması sevindirici. Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin bundan sonrası yıllarda da çok daha güçlenerek devam etmesini ümit ve hayal ediyorum” ifadelerini kullandı.

Faruk Mert Taşdemir isimli vatandaş da, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Ülkemizin kuruluşunun 99. yılındayız. Çekmeköylü vatandaşlarımızla belediyemizin organize ettiği bir programda buluştuk. Bayraklarımızla, ışıklarımızla, meşalelerimizle, havai fişeklerimizle Taşdelen’i boydan boya yürüdük. Emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere kıymetli yöneticilerimize, belediye personellerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.