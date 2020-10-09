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Çekmeköy Belediye Meclisinden Azerbaycan’a destek
ÇEKMEKÖY BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI SON BİRLEŞİMİNDE KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN’A DESTEK BİLDİRİSİ YAYINLADI.
İSTANBUL 09.10.2020, 10:11
Çekmeköy Belediye Meclisi Ekim ayı son birleşiminde kardeş ülke Azerbacan’a destek bildirisi yayınladı.
Çekmeköy Belediye Meclisi Ermenistan’ın kardeş Ülke Azerbaycan’a gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Mecliste grubu bulunan AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti’nin imzaladığı ortak bildiride Dağlık Karabağ’ın işgalinin son bulması ve Azerbayca’nın işgali sonlandırma yönündeki kararlı duruşu desteklendi.
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