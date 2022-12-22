Cebeci Mahallesi’ne büyük proje

Sultangazi Belediyesi, büyük projelerine bir yenisini daha ekledi. Cebeci Mahallesi’ne kapalı pazar, otopark ve galericiler sitesi olan büyük bir merkez yapılması için hazırlıklar tamamlandı. Başkan Dursun, inşaatına başlanan merkezin en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

Sultangazi Belediyesi, ilçenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha modern bir Sultangazi için yaşam kalitesini artıran projelere tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Cebeci Mahallesi yıllardır ihtiyacı olduğu kapalı pazar alanına kavuşuyor. S Caddesi’ne içinde kapalı pazar, otopark alanı ve galericiler sitesinin de bulunduğu devasa bir merkez kazandırılıyor. İnşaatına başlanan merkezin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Cebeci mahallesi sakinleri, Çanakkale Şehitleri Caddesi’ne kurulan Pazartesi Pazarı’nın trafiği aksatması sebebiyle kapalı pazar alanına taşınmasını istiyordu. Sultangazi Belediyesi, bu talebe kayıtsız kalmayarak harekete geçti. S Caddesi’ne inşa edilen kapalı pazar alanıyla, caddede kurulan pazartesi pazarı kaldırılarak bir sorun daha çözülmüş olacak. Ayrıca, vatandaş olumsuz hava koşullarında etkilenmeden pazardan alışverişini yapabilecek. 5 bin metrekarelik alana kurulan kapalı pazar alanı, bölgedeki vatandaşa rahat bir nefes aldıracak. İnşa edilecek merkezde İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Sultangazi’nin araç park sorununu, büyük ölçüde rahatlatacak 226 araç kapasiteli otopark yer alacak. Ayrıca elektrikli araçların her gün artması da göz önünde bulundurularak otoparkta şarj istasyonu bulunacak. Engelli bireylerin de düşünüldüğü otoparkta, rahat park edebilmelerini sağlayan özel alanlar oluşturulacak. Kapalı pazar, otopark ve galericiler sitesinin yanı sıra merkeze 10 bin metrekare yeşil alan kazandırılıyor. Şehrin karmaşasından uzak, çocukların gönüllerince eğlenebileceği bahçe, park ve oyun alanlarıyla çok fonksiyonlu bir merkez Sultangazililerin hizmetine sunuluyor.

“Projemiz için heyecanlıyız”

İnşasına başlanan merkez ile ilgili bilgi veren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, projeden dolayı duyduğu heyecanı ifade etti. Başkan Dursun, “4 yılda ilçemizde önemli bir yol kat ettik. Komşularımızın yaşam kalitesini arttırmak, günlük yaşamda işlerini kolayca halletmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cebeci Mahalle sakinlerimizin çok uzun zamandır beklediği kapalı pazar meselesini çözüme kavuşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. 1. Cebeciyi bloke eden pazartesi pazarını kaldıracağız. Onun yanı sıra park sorununu önemli ölçüde hafifletecek otopark alanıyla, oyun ve yeşil alanlarıyla da vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İlçemizin dört bir yanında da günlük yaşamı kolaylaştıracak projeler için çalışmayı sürdürüyoruz. Gayretimiz daha modern bir Sultangazi için” açıklamasında bulundu.