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Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna’daki Ahıskalı Türklerle bir araya geldi
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna’ya yaptıkları resmi ziyaret kapsamında DATÜB Ukrayna Temsilciliği Başkanı Marat Rasulov’un başkanlığındaki Ahıskalı Türklerden oluşan heyeti kabul etti.
İSTANBUL 19.12.2020, 18:16
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna’ya yaptıkları resmi ziyaret kapsamında DATÜB Ukrayna Temsilciliği Başkanı Marat Rasulov’un başkanlığındaki Ahıskalı Türklerden oluşan heyeti kabul etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapılan görüşme ile ilgili kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna’da Ahıska Türkleri soydaşlarımız ile bir aradayız. Ahıska Türklerinin Ukrayna’daki her türlü ihtiyaçlarını takip ediyoruz. Ahıskalı kardeşlerimize verdiğimiz destek her zaman devam edecek." dedi. Görüşme ile ilgili açıklama yapan DATÜB Ukrayna Temsilciliği Başkanı Marat Rasulov ise görüşmenin ana gündem maddesinin Ukrayna’dan Türkiye’ye iskanlı göç kapsamında getirilecek Ahıskalı Türklerin durumu olduğunu vurgulayarak, Bakan Çavuşoğlu’nun DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’a kendileri aracılığıyla selamlarını ilettiğini belirterek, her iki bakana kabullerinden dolayı teşekkür etti.
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