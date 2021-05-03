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Caddebostan sahili kumsal oluyor! İBB, tam kapanmada sahildeki betonları kaldırdı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam kapanma sürecinde İstanbul'un sahillerini düzenlemek için çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında Caddebostan sahilindeki kayalar kaldırılarak yerine Florya sahilinden getirilen 100 kamyon kum serilerek yepyeni bir sahil ortamı oluşturuluyor.
İSTANBUL 03.05.2021, 16:18 03.05.2021, 16:36
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde kentin sahillerinde temizliğe başladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu çalışmanın görüntülerinin "İstanbulluların sağlıklı günlerde kullanabilmesi için sahil hatlarını ve plajları düzenliyoruz. Caddebostan Sahili'nde yıllardır vatandaşlarımızın şikayet ettiği beton yapıları söküyor, kum seriyoruz" ifadeleriyle paylaştı.
Kapanma sürecinde sahilleri düzenliyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 3, 2021
İstanbulluların sağlıklı günlerde kullanabilmesi için sahil hatlarını ve plajları düzenliyoruz. Caddebostan Sahili'nde yıllardır vatandaşlarımızın şikayet ettiği beton yapıları söküyor, kum seriyoruz. pic.twitter.com/5ANanMEPzJ