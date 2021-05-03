Caddebostan sahili kumsal oluyor! İBB, tam kapanmada sahildeki betonları kaldırdı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde kentin sahillerinde temizliğe başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu çalışmanın görüntülerinin "İstanbulluların sağlıklı günlerde kullanabilmesi için sahil hatlarını ve plajları düzenliyoruz. Caddebostan Sahili'nde yıllardır vatandaşlarımızın şikayet ettiği beton yapıları söküyor, kum seriyoruz" ifadeleriyle paylaştı.