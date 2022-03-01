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Buzzfest bu yıl yüz binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

Sadece Kadıköylülere değil her yaştan tüm İstanbullulara eğlenceli vakit geçirme imkânı sunan kış festivali Buzzfest, sona erdi. İki ay boyunca yüz binin üzerinde İstanbullunun ziyaret ettiği festivalinden geriye ziyaretçilerden kalan sıcak ve eğlenceli anılar kaldı.

İSTANBUL 01.03.2022, 12:01
Buzzfest bu yıl yüz binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

Sadece Kadıköylülere değil her yaştan tüm İstanbullulara eğlenceli vakit geçirme imkânı sunan kış festivali Buzzfest, sona erdi. İki ay boyunca yüz binin üzerinde İstanbullunun ziyaret ettiği festivalinden geriye ziyaretçilerden kalan sıcak ve eğlenceli anılar kaldı.

Kadıköy Belediyesi’nin 2020 yılından beri düzenlemeye başladığı, pandemi nedeniyle geçen yıl ara verdiği Buzzfest, bu yıl tüm eğlencesiyle tekrar gerçekleştirildi. 24 Aralık’ta başlayan kış festivalini yüz binin üzerinde kişi ziyaret etti. İki ay boyunca devam eden festival dün sona erdi. Festivalden geriye İstanbullulardan kalan sıcak ve eğlenceli anılar kaldı.

İstanbullular kış festivaline akın etti

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen kış festivali Buzzfest, açıldığı günden bugüne İstanbul’un her yerinden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Sadece Kadıköylülere değil her yaştan tüm İstanbullulara eğlenceli vakit geçirme ve farklı bir aktiviteyi kolay ulaşılabilir bir şekilde yapabilme imkânı sunan Buzzfest’i bu yıl yüz binin üzerinde kişi ziyaret etti. 500 metrekare alan üzerine kurulan festival alanı aynı zamanda su ve elektrik kullanımının en düşük düzeyde tutulmasıyla çevre dostu özelliği taşıdı.

4 yaş üstü çocuklar da yetişkinler de buzun keyfini çıkardı

İki ay devam eden kış festivali için, Kalamış Atatürk Parkı içinde bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki iki alanda özel bir teknoloji kullanılarak buz pisti ve buz kaydırağı pisti olarak hazırlandı. 4 yaş üstü her kullanıcıya açık olan pistlerde, İstanbullular yarım saatte bir değişen seanslarda hem buz pateni hem de şişme botlarla buz kaydırağından kayma keyfini yaşadı.

Kasklar ve patenler ücretsiz verildi

Yoğun talebi dengelemek amacıyla sembolik bir ücretin alındığı festivalde, buz pistine gelenlere ücretsiz olarak kask ve paten temin edildi. Buz pateni yapmak isteyenlere eğitmenler tarafından verilen temel eğitimin ardından ilk defa buz pistinde patenle kaymaya çalışan çocuklar ve yetişkinler kimi zaman düştü kimi zaman da birbirinden destek alarak büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Festivalde en çok eğlenen şüphesiz çocuklardı. Özellikle küçük çocuklar, festival boyunca şişme botla buz üzerinde kayma keyfini doyasıya yaşadı. Çocuklar, buz patenin ardından şişme botlarla kaydıraktan kayarken de cep telefonları ile yaşadıkları keyifli anların selfiesini çekti.

Eğlence hiç durmadı

Ses ve ışık gösterileriyle renklenen festivalde 2 ay boyunca eğlence hiç durmadı. Yılbaşını Uninvited Jazz Band grubunun konseri ve DJ performanslarıyla karşılayan festivalin yeni yıl partisine Kadıköylülerin ilgisi yoğundu. Uninvited Jazz Band’ın 1920’li yıllara damgasına vuran caz parçalarına yer verdiği konseri ise festivalin unutulmaz anlarından biri oldu. Karnaval korteji, jonglör show, bubble show gibi etkinliklerle çocuklara farklı alternatifler de sunan Buzzfest’in minik katılımcılar için bir başka eğlencesi ise Şubadap Çocuk grubunun konserleri oldu.

Festivale katılanlar yaşadıkları mutlulukları anlattı

Arkadaşlarıyla birlikte festivale gelen Sıla Polat, “Benim ikinci gelişim. İlk gelişimden daha iyi kaydım. Hatta ben ilk geldiğimde çok şaşırdım belediyenin olduğu için ve fiyatlar bu kadar uygun olduğu için. Seneye olsun çok isterim. Ben çok sevdim burayı. Keşke vakit olsaydı da daha çok gelseydim diyorum. Atıştırmalıklar da çok güzel, burası harika. Çok güzel bir yer burası” diye konuştu.

Üsküdar’dan gelen Erman Oran, “Bu etkinlik güzel bir etkinlik. Açıkçası belediyenin böyle farklı şeyleri desteklemesi gençler açısından çok güzel. Sosyal belediyecilik anlamında da olumlu etkileri var. Keşke daha uzun sürseydi, daha fazla olsa diye insan istiyor. Bizim de ilk gelişimizdi. Zor da olsa kaymaya çalıştık” dedi.

Renkli görüntülerin yer aldığı festivalde, çocuklar aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Babası ile birlikte festivale gelen dört yaşındaki Aras Taylan Çatal, “Ben burada çok eğlendim devam etmesini istiyorum. Kayaktan kaydım patenden de kaymak istiyorum aslında ama pateni tam bilmiyorum. Galiba pateni biraz çalışmam lazım. Seneye de devam etsin çok istiyorum” diye konuştu.

Cevizlibağ’dan festivale ikinci defa gelen Zeynep Suna ise şunları söyledi:

“İlk geldiğimde çok beğenmiştim. Arkadaşlarımla tekrar toplandık geldik. Kadıköy Belediyesi burayı baya güzel yapmış. Ortam çok güzel, akşam çok güzel. Her sene yapabilirler bu etkinliği daha da uzatsınlar süresini daha çok gelelim.”

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