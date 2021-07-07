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Büyükçekmeceli öğrencilerin bisiklet sevinci

Büyükçekmece Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu öğrencilerine Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’den talep ettikleri bisikletleri teslim edildi.

İSTANBUL 07.07.2021, 10:28
Büyükçekmeceli öğrencilerin bisiklet sevinci

Büyükçekmece Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu öğrencilerine Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’den talep ettikleri bisikletleri teslim edildi.

Öğrencilerin bisiklet eğitimi alması ve bisikleti sevmesi adına talep edilen bisikletleri gören öğrenciler sevinç içinde bisikletlere bindi.

Çocuklar bisikletlerine kavuştu

Çocuklar, bisikletlerine kavuşmanın ve binmenin mutluluğunu yaşarken bir yandan da okulda profesyonel eğitim alıyorlar. Çocukların spor aktivitelerinde daha çok bulunmaları ve eğitim almalarını desteklediğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: "Çocuklarımız bizler için çok kıymetli. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğu. Yeni bisikletleriyle çocuklarımız hep ileriye pedal çevirsinler. Tüm çocukların gözlerinden öpüyorum’’ dedi.
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