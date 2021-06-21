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Büyükçekmeceli öğrenciler için kültür gezisi düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen kültür gezisine katılan öğrenciler ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

İSTANBUL 21.06.2021, 12:14
Büyükçekmeceli öğrenciler için kültür gezisi düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen kültür gezisine katılan öğrenciler ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen gezide öğrenciler ilk olarak Büyükçekmece’de Kültür Park ve Mimar Sinan’ın eserleri olan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Kervansaray, Çeşme, Sokullu Mehmet Paşa Camii’ni gezdiler. Öğrenciler daha sonra dünya çapında onlarca mimari ödül alan Yeraltı Sancaklar Camii ve son olarak Dünya Kostümler Müzesi’ni ziyaret etti.

Gün boyu süren gezide keyifli anlar yaşandı

Rehberler eşliğinde gezilen tarihi ve kültürel mekanlar hakkında öğrenciler bilgilendirilirken, geziye katılan öğrenciler gezdikleri tarihi mekanlarda fotoğraf çektirerek hem eğlendiler hem de keyifli bir gün yaşadılar. Gün boyu süren kültür gezisinde öğrencilere Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü öğretmenleri de eşlik etti.
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