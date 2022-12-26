Büyükçekmece’de sosyal donatı alanı yapılması planlanan arazilerin, konut alanı olarak satışa çıkarılmasına Başkan Akgün’den tepki geldi

Büyükçekmece’de okul, pazar yeri ve kapalı spor salonu yapılması planlanan araziler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Özelleştirme İdaresi tarafından konut alanı olarak satışa çıkarıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise alınan bu karara düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi.

10 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde bulunan iki arazinin imar planı değişikliği ve özelleştirme hakları devredildi. 1991 ve 2003 yıllarında arazi sahiplerinden okul, pazar yeri ve kapalı spor salonu yapılması için kamulaştırılan araziler, yeni düzenleme ile imar planları değiştirilerek konut alanı olarak satışa çıkarıldı. Alınan bu karar sonrasında ise Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, düzenlediği basın toplantısında duruma tepki gösterdi.

“Konut alanı olarak satışa çıkarılıyor”

Basın toplantısında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Bugün düzenlenen basın toplantımızın çok özel bir sebebi var. 19 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ülke çapında 243 tane taşınmaz özelleştirme kapsamına alınıyor. Biz ise bu kararı Resmi Gazete’den öğreniyoruz. Özelleştirme kapmasına alınan yerler ise çok enteresan. Alınan kararda, Özelleştirme İdaresi’ne bu yerler plan tadilatı ile beraber veriliyor. Türkiye çapında 243 mülk Özelleştirme İdaresi’ne devredilecek ama plan tadilatı ile devredilecek. Daha sonra ise 10 Aralık 2022 tarihinde başka bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanıyor. Yeni kararname ile Büyükçekmece sınırları içerisinde bulunan iki parselin Özelleştirme İdaresi tarafından satışı kararlaştırılıyor. Bu yeni karar içerisinde de plan değişikliği şartı da aynen geçiyor. Halkın anlayacağı dilden konuşursam daha iyi olacağını düşünüyorum. Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde daha önceden tescil edilen 756. parselli kapalı pazar yeri ve park alanımız bu plana dahil ediliyor. Yine Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde 34. parsel içerisinde yapılması planlanan okul ve kapalı spor salonu yerlerimizde aynı kapsamla satışa çıkarılıyor. İlkokul, ortaokul, lise ve kapalı spor salonu alanımız şuanda satışa çıkarıldı. Bu arazilerin toplamı 54 bin 500 metrekare civarındadır. Bu iki parselde piyangodan bize çıkanlar. Plan tekniği gereğince bu mülkün tamamı imar planları yapılırken vatandaşın, Kumburgaz halkının parsellerinden sosyal donatı alanı olarak kesiliyor. 1991 ve 2003 yıllarında iki ayrı planla bunlar kesinleşiyor ama 2022 yılında bu yerler cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Özelleştirme İdaresi’ne devredilerek konut alanı olarak satışa çıkarılıyor” diyerek alınan karara tepki gösterdi.