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Büyükçekmece’de riskli yapıların yıkımına devam ediliyor
BÜYÜKÇEKMECE’DE RİSKLİ YAPILARIN YIKIMINA DEVAM EDİLİYOR
İSTANBUL 26.08.2020, 14:52
17 Ağustos 1999 depreminden bu yana kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiren Büyükçekmece Belediyesi, vatandaşlarla işbirliği içerisinde hasarlı ve riskli yapıları yeniliyor.
Büyükçekmece Belediyesi kentsel dönüşüm kapsamında bir riskli yapının daha yıkımını gerçekleştirdi. Ulus Mahallesi’ndeki 5 bağımsız bölümden oluşan 5 katlı binanın yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 20 bin bağımsız bölümün yıkılması sonucu ilçedeki riskli yapıların yüzde 70’i yenilendi. Muhtemel Marmara depremi uyarılarını dikkate alan Büyükçekmece Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.
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