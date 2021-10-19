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Büyükçekmece’de kaldırımları işgal eden araçlara bariyer engeli

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi’nde yayalar ve bisiklet kullanıcıları için ayrılan kaldırımı motorlu araçlar da kullanınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri harekete geçti.

İSTANBUL 19.10.2021, 10:10
Büyükçekmece’de kaldırımları işgal eden araçlara bariyer engeli

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi’nde yayalar ve bisiklet kullanıcıları için ayrılan kaldırımı motorlu araçlar da kullanınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Motorlu taşıtların yayaların güvenliğini tehdit etmemesi için kaldırımlara giriş ve çıkışlar beton bariyerler ve dubalarla kapatıldı.

Yayaların can güvenliğini tehdit ediyorlardı

Çakmaklı Mahallesi Hadımköy yolunda yayalar ve bisiklet kullanıcıları için ayrılan kaldırımları kullanan motorlu araçlar yayalar için tehdide neden oluyordu. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri harekete geçti. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe girmemek için ters yönden giden araçların kaldırımları kullanmaları yayaların can güvenliği açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiliyordu. Belediye ekipleri, yayaların can güvenliği sağlamak ve araçların kaldırımları kullanmalarını engellemek için beton bariyerler ve dubalar ile kaldırımları araç trafiğine kapattı.

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