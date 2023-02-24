Büyükçekmece’de kaçak yapılar yıkıldı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından kaçak olduğu belirlenen 32 yapının yıkımı başladı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türkoba Mahallesi Çayırlar mevkiinde yapılan çalışmalar sonrasında kaçak olduğu belirlenen 32 yapının yıkım çalışmaları sabah erken saatlerde başladı. Polis ve zabıta ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede iş makinaları tarafından yıkım işlemi gerçekleştirildi.