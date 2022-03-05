Büyükçekmece’de depreme dayanıklı olmayan binaların yıkımı sürüyor

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları Deprem Haftası’nda da hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda riskli olduğu tespit edilen 4 blok 32 daire, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün de katılımıyla yıkıldı.

Beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde Büyükçekmece’de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Atatürk Mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda hasarlı olduğu tespit edilen 4 blok 32 dairenin yıkımı gerçekleşti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

“Beklenen Büyük İstanbul depreminde ilçemizde yıkılabilecek binaların yüzde 80’ini yeniledik”

Başkan Dr. Hasan Akgün: “ Martın ilk haftası Deprem Haftası olarak değerlendiriliyor, depremle ilgili birçok panel ve toplantılar yapılıyor. Büyükçekmece’de 1999 depreminden sonra deprem ile ilgili toplantılar hiç durmadı. Planlarımızı yaptık bütün halkımızla bu yola koyulduk ve bugüne kadar 35 binden fazla bina yeniledik. Beklenen Büyük İstanbul depreminde ilçemizde yıkılabilecek binaların yüzde 80’ini yeniledik, geriye kalan yüzde 20’sini de iki yıl içerisinde yenilemeyi planlıyoruz, o güne kadar deprem gerçekleşmezse inşallah vatandaşlarımızın burnu bile kanamaz. Büyükçekmece’de tek sorunlu kalan yerimiz Kumburgaz Sahilidir, 60 - 70 sene önce yapılan binalar, depreme dayanıklılığı sıfır ama buralarla ilgili planlar çıkamadı, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir plan ortaya konulmadı. Bizi en çok yoracak yer, Kumburgaz Sahilindeki deniz kumu ile deniz kumu üzerinde yapılan binalardır. Büyük depremin Büyükçekmece Silivri arasındaki fay hattında olacağı üzerinde duruluyor, çünkü 100 - 150 yıldır kırılmamış bir fay orada atom bombası gibi duruyor, kentsel dönüşüme hız vermemizin nedeni kırılacak fay hattının burnumuzun dibinde olmasıdır. Bu binalar da 40 yıl önce o dönemin teknolojisi ile yapılmış, depremde yıkılacağı kesin, bu nedenle yapılan tahlil sonucu yıkılmasına karar verildi. Bina sahipleri burada davulla zurnayla yıkımı karşılıyorlar çünkü ailelerinin ve kendi hayatlarını kurtarıyorlar. Yeni yapılan binaların tamamı Akdeniz mimarisine göre yapılıyor, tamamı beyaz ve beyazın tonlarında olacak, çatıları yeşil veya mavi oluyor ve bundan sonra yeni dönemde çatıların üzerinde güneş panelleri ile doldurulacak, her bina artık kendi elektriğini üretecek” şeklinde konuştu.

"Yeni yapılan evlerimizde anılarımızı biriktirmeye devam edeceğiz"

Kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılan Cemile Arabacı, “20 yıldır burada oturuyorum, buraya gelin geldim, oğlum burada doğdu büyüdü, buruk bir sevinç ve heyecan var bir yandan da üzüntülüyüz. Sabahın köründe kalktık yıkımı izlemeye geldik. Çok güzel anılarımız var. İnşallah geri dönmek hepimize nasip olur ve yeni yapılan evlerimizde anılarımızı biriktirmeye devam ederiz. Başkanımız Dr. Hasan Akgün sayesinde binamız incelemeye alındı hasarlı çıkınca yıkımına karar verildi. İnşallah güzel günler yeni evlerde devam edecek” dedi.