Büyükçekmece’de Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümünde "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu söyleşi düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ konulu söyleşi düzenlendi. Programda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyete 99 yıldır sahip çıkıyoruz, bu büyük bir nimettir” dedi.

Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla Büyükçekmece Belediyesi tarafından ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ konulu söyleşi düzenlendi. Büyükçekmece’de bir otelin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 26’ncı Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, tarihçi Sacide Bolcan ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmalarının ardından, İlker Başbuğ ve Sacide Bolcan günün anlamına dair söyleşi yaptı. Programın sonunda Başkan Akgün, İlker Başbuğ ve Sacide Bolcan’a çiçek hediye etti. Daha sonra etkinlik, Türk sanat müziği ezgileriyle sona erdi.

“Atatürk’ü, cumhuriyeti ve tarihimizi anlamaya çalışıyoruz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “99 yıl önce bugün bu saatlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve çok az sayıda arkadaşıyla birlikte ‘Arkadaşlar yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ dediği tarihin tam 99 yıl sonraki tekrar hatırlanışı. Her yıl Büyükçekmece ailemiz ve vatandaşlarımızla cumhuriyeti doyasıya kutluyoruz, düşünüyoruz, konuşuyoruz ve bu işte iyi olan yazarlarla çizerlerle bir araya gelip daha çok Atatürk’ü, cumhuriyeti ve tarihimizi anlamaya çalışıyoruz. 99 yıldan bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının kurduğu bu cumhuriyeti her şeye rağmen 85 milyon Türk milleti içte ve dışta koruyorsa bu büyük bir nimettir. Değerini bilmemiz lazım” dedi.