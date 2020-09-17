Büyükçekmece’de “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinliklerine yoğun ilgi
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ “AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI” KAPSAMINDA SAĞLIKLI YAŞAMIN DESTEKLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM SİSTEMLERİNİN GELİŞMESİ İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR.
Büyükçekmece Belediyesi “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin gelişmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Büyükçekmece Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası 2020 yılı temasının “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olarak belirlenmesi üzerine 16 - 22 Eylül tarihleri arasında farkındalık oluşturacak aktiviteler gerçekleştiriyor.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ilk gününde Büyükçekmece Spor Akademisi Bisiklet Kulübü, Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Spor Kulübü, ve BBK ile ilçede bisiklet sürerek farkındalığa dikkat çekti.
“Alternatif ulaşım metotlarına yönelmelerini istiyoruz”
Büyükçekmece’de otomobil haricinde alternatif ulaşım çeşitliliğine dikkat çekmek için pedal çeviren Başkan Akgün, “Her yıl Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutluyoruz. Bu yıl da çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Vatandaşlarımızın alternatif ulaşım metotlarına yönelmelerini istiyoruz. Ben de bisiklet kulüplerimizle birlikte Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ilçemizde pedal çevirdim. Herkesi harekete davet ediyorum” ifadesini kullandı.
Zabıtaya bisiklet verilecek
Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle belediye hizmet binasındaki asansörleri 1 hafta süreyle kapatan Büyükçekmece Belediyesi, 17 Eylül Perşembe günü zabıta personeline bisiklet dağıtacak. Ayrıca belediyedeki işlerine gidip gelirken bisiklet kullanan personeller de ödüllendirilecek.
Büyükçekmece’de “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında sabah sporu, “Tarihe Pedallıyoruz” bisiklet turu, güvenli bisiklet sürüş eğitimi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.
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