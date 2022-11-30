Büyükçekmece’de 6 mahalleye 6 Çocuk Eğitim Merkezi

Büyükçekmece Belediyesi ve hayırseverlerinin katkılarıyla bu yıl yapımına başlanan 4 Çocuk Eğitim Merkezi ve Kreş inşaatlarında sona gelindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da Tepecik ve Atatürk mahallerinde yapılan kreşlere yenilerini eklenecek. Türk milli eğitimine ve Büyükçekmece’ye 30’dan fazla eğitim tesisi kazandıran “Okulcu Hasan” olarak bilinen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, okul öncesi çocuklar için ilçeye 4 eğitim tesisi daha kazandırıyor.

Kreşlerin yapımında sona gelindi

Belediye ve eğitim gönüllüsü hayırseverlerin işbirliğiyle yaptırılan ve sona gelinen Ayşen Gören-Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi Ekinoba Mahallesi ve bölgesine hizmet verecek. 550 metrekare bir alan üzerinde yaptırılan çocuk eğitim merkezinde 5 adet derslik, açık oyun alanı, yemekhane ve mutfak, öğretmen odası ve idari ofisler, revir, teknik mekanlar bulunuyor. Güzelce Mahallesi’nde yaptırılan Cumhuriyet Hatice Göksel Çocuk Eğitim Merkezi, 670 metrekare bir alan üzerinde yapıldı. 6 adet derslikten oluşan eğitim merkezinde açık oyun alanı, yemekhane, mutfak, öğretmen odası ve idari ofisler, revir bulunuyor.

Kumburgaz Mahallesi’nde yapılan Ömer Ateş Çocuk Eğitim Merkezi de 635 metrekare alana sahip. Tek katlı olarak projelendirilen çocuk eğitim merkezinde 6 adet derslik, öğretmenler odası, etkinlik alanı, idari birimler ofisi, yemekhane, mutfak ve revir bulunmaktadır. Hacı Osman Akgün Çocuk Eğitim Merkezi ise Fatih Mahallesi ve bölgesine hizmet verecek. 380 metrekare alana sahip olan eğitim merkezi projesi iki katlı olup, kaba inşaatı ve ince işleri tamamlandı. 7 derslikten oluşan çocuk eğitim merkezinde öğretmenler odası, yemekhane, çok amaçlı salon, mutfak bulunmaktadır.