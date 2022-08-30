Büyükçekmece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı Büyükçekmece’de düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Palmiye Meydanı’nda başlayan fener alayı ve zafer kortejinin ardından, şarkıcı Gökçe’nin sahnesiyle vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı Büyükçekmece’de düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen fener alayına 7’den 70’e binlerce vatandaş katılırken, gençlerin taşıdığı 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı kutlamaların coşkusunu daha da arttırdı. Fener alayının ardından Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı’nda sevilen şarkıcı Gökçe sahne aldı. Şarkılarını zaman zaman hayranlarıyla birlikte seslendiren Gökçe’nin konserine katılım çok yoğun oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sevilen şarkıcıya Büyükçekmece halkı adına teşekkür ederek çiçek takdim etti. Büyükçekmece halkı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ruhunu bir kez daha coşku ve heyecan içinde yaşadı.

“Düşman dört günde Anadolu’dan temizleniyorsa, bu bir kahramanlık destanıdır.”

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “26 Ağustos 1922’de Polatlı’ya kadar dayanan düşman ordusu, eğer dört günde İzmir’den geri gönderiliyorsa, düşman dört günde Anadolu’dan temizleniyorsa, bu bir kahramanlık destanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün Kuvayi Milliyecilere, Sakarya Meydan Muharebesi’nin başkomutanı İsmet İnönü’ye, Kazım Karabekir’e bütün şehitlere ve silah arkadaşlarına şükran borçluyuz. Onları saygıyla, şükranla, minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin nihai olarak temelinin atıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü yılı tüm Türk ulusuna, Büyükçekmece aileme, hepimize kutlu olsun” dedi.

“Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı ruhunu yaşayan bir milletiz”

Başkan Hasan Akgün, “Yaklaşık 4 kilometre yürüdük, her sene düzenlediğimiz bayrak yürüyüşünü bu sene de gerçekleştirdik. Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı ruhunu yaşayan bir milletiz. 30 Ağustos ruhunu ebedi olarak yaşatacağız. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizi bu güne kadar ayakta kalmasını sağlayan bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin yükseltilmesi için 30 Ağustos Zaferi’nin ne demek olduğunu daha iyi anlamak ve anlatmak için görevimizi eksiksiz yerine getireceğiz. Gelecek kuşaklara bunu iyi anlatmalıyız ağaç kovuğundan çıkmadı Cumhuriyet. Nihai olarak Cumhuriyetin temellerinin atılmış olduğu 1922’de 26 Ağustosta Başlayıp 30 Ağustosta biten Zafer Bayramı’mızın 100’üncü yılı tüm Türk oluşuna kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimiz rahmet ve şükranla anıyoruz. Mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.