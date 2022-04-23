Büyükçekmece’de 23 Nisan coşkusu

Büyükçekmece’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel çocuklar için birçok etkinlik düzenlendi. Çok sayıda çocuk ve vatandaşın bulunduğu rengarenk etkinlik alanı ise havadan görüntülendi.

Büyükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediyesi Hizmet Binası önünde çeşitli etkinlikler düzenledi. Gün boyu sürecek olan programlar vatandaşlardan yoğun ilgi görürken çocuklar doyasıya eğlendi. Büyükçekmece Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün de katıldığı program çerçevesinde Çocuk Korosu Konseri, animasyon, tahta bacak, yoga, pilates, tenis, basketbol, voleybol gibi etkinlikler yer buldu. Çok sayıda çocuk ve vatandaşın bulunduğu rengarenk etkenlik alanı ise havadan görüntülendi.

“Çok güzel aktiviteler yapmışlar, bu yüzden çok memnunuz”

Etkinliklere çocukları ile birlikte katılan Elif Cesaret geldikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, “Belediyemize bize böyle bir eğlence organize ettikleri için çok teşekkür ederiz. Çocuklar adına çok mutluyuz, onlara güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz ve her zaman başarılı olmalarını diliyoruz. Boyama, kukla yapacağız. Çok güzel aktiviteler yapmışlar bu yüzden çok memnunuz” dedi.

“Bugün benim bayramım”

Gösterilere gelen vatandaşlardan Buse Adanır ise Büyükçekmece Belediyesi’nin etkinliğinden memnun kaldığını ifade ederek “Kızım Yade’nin isteği üzerine onun mutluluğunu paylaşmak için buraya geldik. Belediye’nin internet sayfasından takip ederek geldik. Halk oyunları gösterisini izledik. Şimdi de fotoğraf çekiliyoruz. Hangi etkinlikler varsa katılmayı düşünüyoruz” dedi. Adanır’ın kızı Yade ise “ Bugün benim bayramım ve oyun oynamayı düşünüyorum“ dedi.