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Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, 1 HAZİRAN DA YENİDEN HİZMETE GİRECEK OLAN KAFE, PASTANE, RESTORAN, KIRAATHANE GİBİ İŞLETMELERDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLATARAK, İŞLETME ÇALIŞANLARI VE MÜŞTERİLERİN VİRÜS SALGININDAN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLERİNİ DE ARTTIRDI.

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, 1 HAZİRAN DA YENİDEN HİZMETE GİRECEK OLAN KAFE, PASTANE, RESTORAN, KIRAATHANE GİBİ İŞLETMELERDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLATARAK, İŞLETME ÇALIŞANLARI VE MÜŞTERİLERİN VİRÜS SALGININDAN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLERİNİ DE ARTTIRDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:50
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Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece Belediyesi, 1 Haziran da yeniden hizmete girecek olan kafe, pastane, restoran, kıraathane gibi işletmelerde dezenfekte çalışması başlatarak, işletme çalışanları ve müşterilerin virüs salgınından korunmasına yönelik önlemlerini de arttırdı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, pastane, çay bahçesi, kıraathane, dernek lokali ve spor salonu gibi işletmeler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren her gün saat 22.00’ye dek açık olacak.

Tedbirler ve denetimler artırılacak

Büyükçekmece genelinde faaliyet gösterecek olan kafe, restoran, pastane, kıraathane, dernek lokali gibi işletmelerin tamamında dezenfekte çalışması başlatıldı. Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağı süresince devam edecek olan çalışmalarda yeniden faaliyete girecek olan işyerlerinde dezenfekte ve hijyen çalışması başlatıldı. Büyükçekmece Belediyesi’nin 24 mahallede 10 ekiple yürüttüğü çalışmalarda, işyeri çalışanları ve müşterilerin virüs salgınından korunmasına yönelik tedbirler de arttıracak. Belediye ekipleri, bu işyerleri açıldıktan sonrada rutin olarak dezenfekte çalışmalarını sürdürecek. Zabıta ekipleri de ise işyerlerindeki denetimlerini sıklaştıracak.

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