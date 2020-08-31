Büyükçekmece sahillerine depreme dayanıklı kollektör hattı döşeniyor
BÜYÜKÇEKMECE SAHİLİNDEN GÜRPINAR SAHİLİNE KADAR OLAN HATTA İSKİ TARAFINDAN DÖŞENMESİ PLANLANAN DEPREME DAYANIKLI 2 METRE ÇAPINDA KOLLEKTÖR HATTINA BAŞLANDI.
Büyükçekmece sahilinden Gürpınar sahiline kadar olan hatta İSKİ tarafından döşenmesi planlanan depreme dayanıklı 2 metre çapında kollektör hattına başlandı.
Beklenen Marmara depreminde Büyükçekmece’nin kanalizasyon sisteminin hasar görmesini engellemek amacıyla hayata geçirilen proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi ve İSKİ işbirliğiyle gerçekleştirilecek.
“Şehrin geleceği bu projeye bağlıydı”
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ile yeni kollektör hattına yönelik projeyi inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Arıtma Tesisi’nden Gürpınar Stadyumu’na kadar olan sahil hattına 2 metre çapında yeni kollektör hattının döşenmesine başlandı. Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ projenin bir an önce tamamlanması için de gereken çalışmaları yaptı. Şehrin geleceği bu projeye bağlıydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Raif Mermutlu’ya ve emeği geçen arkadaşlarıma Büyükçekmece ailem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İSKİ Genel Müdürü Mermutlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Evren Kılcı, Büyükçekmece’de İSKİ tarafından yapılması planlanan projeleri yerinde denetledi.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25