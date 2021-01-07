Büyükçekmece Koyu Marmara’nın en ayrıcalıklı sahili oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yenileme çalışması başlatılan Büyükçekmece Kordonboyu’nda ilk etapta yapılması planlanan kollektör yenileme çalışmalarında sona geliniyor.

İstanbul halkının en çok rağbet gösterdiği sahillerin başında gelen Büyükçekmece sahilleri baştan sona yenileniyor. Üzerinde uzun yıllar çalışılan yeni proje hayata geçirildiğinde Büyükçekmece sahilleri Marmara ve İstanbul’un en ayrıcalıklı sahili olacak. Yolların ve kumsalların daha da genişletileceği proje kapsamında sahil şeridi boyunca ağaçlandırma çalışması yapılacak. Gürpınar Burnu ile Baba Burnu arasındaki 16 kilometrelik sahil düzenleme projesinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Koyu, Marmara Denizi’nin en ayrıcalıklı sahili olacak.

Kollektör çalışmasında sona geliniyor

Büyükçekmece Koyu projesinin üzerinden uzun yıllardır çalışıldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “3 yıldan bugüne kadar imar planları bitirilmiştir. Altyapı projeleri bitirilmiştir. İhalesi bu ay içerisinde tamamlanacaktır. Halkın görebileceği güzelliklerin sergilenebileceği tasarımların projesinin uygulanacağı ihale. Kollektör hem depreme hazırlık hem de eski kollektörün Büyükçekmece sahilini koruması bakımından günde 18 saat çalışılarak şu anda bitirilmeye çalışılmaktadır” ifadesini kullandı.

“Avrupa’nın en güzel sahillerinden biri olacak”

Projenin her aşamasında konunun uzmanı akademisyenler ile çalışıldığını da kaydeden Başkan Akgün; “Proje hayata geçtiğinde iddia ediyorum Avrupa’nın en güzel sahillerinden biri olacak. İstanbul halkının 16 kilometre boyunca gezebileceği, denize girebileceği, bisiklet kullanabileceği, oturabileceği bir alanı yeniliyoruz. İddia ediyorum İstanbul halkının özenle gezeceği sahil olacak. Yeni proje, yeni ufuklar ve 16 milyon için yeni bir akciğer olacak. Ağaç yapısı olduğu gibi değişiyor. Birçok ağaç sökülüp başka yere dikilecek. Altyapıdan sonra da bu peyzaj çalışması çevre düzenlemesi başlayacak ve İnşallah çalışmalar tamamlandığında da, İstanbul halkı Büyükçekmece koyunu bir cennet koy olarak görecek” sözlerine yer verdi.