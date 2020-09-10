Büyükçekmece bu kış sporla ısınacak

Büyükçekmece Belediyesi’nin Kış Spor Okulları ve Açık Hava Spor etkinlikleri 14 Eylül Pazartesi günü başlanıyor.

Her yıl binlerce Büyükçekmeceliye ücretsiz spor dersi imkanı sağlayan Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, spor akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Kış Spor Okulu için kayıtları başlattı. Bu kış atletizm, okçuluk, tenis ve bisiklet branşlarında eğitim almak isteyenlerin adresi Kış Spor Okulları olacak. Covid-19 nedeniyle diğer branşlarda eğitim veremeyen Kış Spor Okulu, virüs tedbirlerini de göz önünde bulundurarak vatandaşların sağlıklı ve sportif bir kışa geçirmesini sağlayacak.

Açık hava spor etkinlikleri

Büyükçekmece’de 14 Eylül itibariyle başlayacak spor kursları kapsamında pilates, yoga, zumba, fitness, crunch ve yürüyüş gibi birçok spor dalının yer aldığı Açık Hava Spor Etkinlikleri de başlıyor. Fazla kilolarından kurtulmak veya sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen vatandaşlar açık hava spor etkinliklerine katılarak daha kaliteli ve stresten uzak bir yaşam sürdürecek.

“Korona virüs tedbirlerine titizlikle uyulacak”

Büyükçekmecelileri Kış Spor Okulu ve Açık Hava Spor etkinliklerine davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Spor hem akıl hem de beden sağlığı için en güzel ilaçtır. Korona virüs tüm dünyayı sarstı. Covid-19 ile mücadelemiz devam ediyor. Bu gerçeği göz ardı etmeden spor kurslarımızda korona virüs tedbirlerini disiplinli bir şekilde uygulayacağız” dedi.