Büyükçekmece Belediyesine “FIDAF Onur Festivali” ödülü

FIDAF Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu’nun 3’üncü Genel Kurulu’nda, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali “FIDAF Onur Festivali” ödülünü kazandı.

FIDAF Onur Festivali ödülü düzenlenen bir törenle festival heyeti tarafından Güney Kore’nin Cheonan şehrinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e takdim edildi. 5 kıtadan 86 ülkenin delegelerinin katıldığı FIDAF Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu’nun 3. Genel Kurulu’nda 2021 yılı festivalleri değerlendirildi. Festivalin içerdiği konular, festival disiplini, katılan ülke sayısı ve konaklama gibi konulardaki üstün başarısından dolayı Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali “FIDAF Onur Festivali” ödülünü kazandı.