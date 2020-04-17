Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
97848
ALTIN
377.105
DOLAR
6.9424
STERLİN
8.6674
EURO
7.5510

Büyükçekmece belediyesinden örnek davranış

DAHA ÖNCE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜZ KORUYUCU SİPERLİK DAĞITIMI YAPAN BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ FIRIN, UNLU MAMUL ÜRETİCİSİ, KASAP, ŞARKÜTERİ GİBİ HİJYENİN ÖNE ÇIKTIĞI İŞ YERLERİNDE ESNAFA SİPERLİK DAĞITTI.

Büyükçekmece belediyesinden örnek davranış

DAHA ÖNCE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜZ KORUYUCU SİPERLİK DAĞITIMI YAPAN BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ FIRIN, UNLU MAMUL ÜRETİCİSİ, KASAP, ŞARKÜTERİ GİBİ HİJYENİN ÖNE ÇIKTIĞI İŞ YERLERİNDE ESNAFA SİPERLİK DAĞITTI.

17 Nisan 2020 Cuma 14:31
20 Okunma
Büyükçekmece belediyesinden örnek davranış

Daha önce sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik dağıtımı yapan Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki fırın, unlu mamul üreticisi, kasap, şarküteri gibi hijyenin öne çıktığı iş yerlerinde esnafa siperlik dağıttı.

Büyükçekmece Belediyesi personeli tarafından imalatı yapılan yüz koruyucu siperlik ve bez maske ilçe halkına ve esnafa ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Korona virüs salgını döneminde ilçedeki tedbirlerini titizlikle sürdüren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Salgına karşı en çok mücadeleyi veren sağlık çalışanlarımızdan sonra ilçedeki esnaflarımıza da koruyucu siperlik ve maske dağıttık. Virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde tüm önlemler alınmıştır. Bugüne kadar 15 bin adet maske, 5 bin adet yüz koruyucu siperlik dağıttık. Salgın tehdidi devam ettiği sürece dağıtım sürecek” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Kültür Merkezlerinde üretilen maskeler sağlık çalışanlarına, esnaflara ve vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti
Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti
Küçükçekmece Belediyesinden korona virüs mesaisi
Küçükçekmece Belediyesinden korona virüs mesaisi

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim