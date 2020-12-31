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Büyükçekmece Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 592 TL oldu
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2021 yılında belediye çalışanlarının en düşük maaşının 3 bin 592 TL olacağını açıkladı.
İSTANBUL 31.12.2020, 12:40
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2021 yılında belediye çalışanlarının en düşük maaşının 3 bin 592 TL olacağını açıkladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2021 yılı için asgari ücreti 2 bin 825 lira olarak açıklanmasının ardından Büyükçekmece Belediyesi’nde de asgari ücret yeniden belirlendi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Tek sermayesi alın teri olan mesai arkadaşlarımız için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sosyal belediyeciliğin de gereği olarak belediye çalışanlarımızın refah düzeyini arttırmak öncelikli görevlerimizdendir. Bu anlayışımızın gereği olarak Büyükçekmece Belediyesi’nde 2021 yılı için asgari ücreti net 3 bin 100 TL olarak belirledik. Bu tutara sosyal yardımlar da eklenince Büyükçekmece Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 592 TL oldu. Arkadaşlarımıza hayırlı olsun, emekleri için teşekkür ediyorum.“
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