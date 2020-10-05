Büyükçekmece Belediye meclisinden tarihi karar

Büyükçekmece, Ermenistan işgali altındaki Terter kenti ile kardeş şehir oldu

Ekim ayı birinci oturumunu gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin gündemini Ermenistan’ın sivilleri hedef aldığı Azerbaycan oluşturdu. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve mecliste grubu bulunan partiler Ermenistan’ı sert bir dille kınadı. Belediye Meclisi, topraklarının bir bölümü Ermenistan tarafından işgal edilen ve geçtiğimiz günlerde Ermenistan’ın sivil halkı hedef aldığı Terter kenti ile kardeş şehir olma kararı aldı.

Azerbaycan ile Türkiye arasında derin bağlar bulunduğunu belirten Başkan Akgün, “Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti adaletsizliğin karşısında haksızlığa uğrayanların her zaman yanında olmuştur. 1994 yılından bugüne kadar Karabağ topraklarının yüzde 25’e yakın alanı haksız ve adaletsiz şekilde uluslararası hukuka aykırı olarak Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. Bunu bütün dünya biliyor. Bu işin patronu Birleşmiş Milletler’dir. Birleşmiş Milletler de hepimizin, dünyanın bildiği gibi dört kez almış olduğu kararla ‘Ey Ermenistan bu işgal ettiğin topraklardan çekil’ demiştir ama uygulanmamıştır. Birleşmiş Milletler’in kararını uygulamamak hele hele uluslararası birçok antlaşmaya aykırı olarak sen işgal etmiş olduğun birçok topraktan çıkmıyorsan bunun arkasına bakmak lazım. Allah Azerbaycan ordusunu muzaffer etsin. Bütün devletiyle, milletiyle ayaklanmış durumda. Kararlılıklarını ortaya koymuşlar. Birleşmiş Milletler’in kararlarından ve uluslararası hukuktan almış olduğu güç ve kararla kendi topraklarını 30 sene sonra kurtarma kararlılığı içerisinde muzaffer bir şekilde yürüyorlar. Allah kılıçlarını keskin, top mermilerini isabetli etsin” dedi.

Ermenistan’a tepkiler çok sert oldu

CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tanış, Ermenistan’ı kınayarak, “Azerbaycan’a ciddi bir haksızlık yapılmış Karabağ döneminden beri. Bu işgalci zihniyeti lanetliyorum. Orada sivillere yapılan katliam, öldürülen insanlara rahmet diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak da söylüyoruz bir bütün millet olarak da söylüyoruz sonuna kadar Azerbaycan’ın haklı davasında yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Ermenistan devletinin de bu alçakça saldırılarını durdurmalarını talep ediyoruz” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Okan Gülkoku, Azerbaycan’a yönelik Ermeni saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, “Ermeni tarafı bu tür tehlikeli taktiklerden vazgeçmeli. Aklı selim ve hukukun yolunu seçmelidir. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve can Azerbaycan’a başsağlığı diliyoruz. Türkiye milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkavekili İdris Doğan tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Ermenistan insanlık suçu işleyerek sivil hedeflere saldırı yapmaktadır. Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinde Türk milleti olarak geçmişte yanlarında olduk. Bu zor günlerde de yanlarındayız. Karabağ Türk’ündür. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkalp Beyaz, Azerbaycan devletine, Türk milletinin devletiyle birlikte sonuna kadar destek verdiğinin altını çizerek; “Bu anlamda da devletimiz, hükümetimiz ve tüm siyasi partilerin göstermiş olduğu tavırlardan ötürü herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bugün aldığımız en önemli karar”

Yapılan konuşmaların ardından meclis gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı. Gündemin birinci maddesi olan Büyükçekmece ile Terter şehrinin kardeş şehir olma teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Belediyesi ve Terter şehri kardeş şehir ilan edildi. Bugün aldığımız siyasi anlamda en önemli kararlardan bir tanesi Terter şehriyle Büyükçekmece’nin kardeş şehir ilan edilmesidir” dedi.