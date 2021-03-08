Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şahin’in babası son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Şahin’in babası Salih Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şahin’in babası Salih Şahin son yolculuğuna uğurlandı. 72 yaşında hayata veda eden merhum Salih Şahin’in cenaze namazı Kuba Cami’inde kılındı. Cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve merhum Salih Şahin’in sevenleri katıldı. Büyükçekmece’nin önde gelen eşraflarından olan merhum Salih Şahin’in cenazesi Kuba Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazede Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Değerli büyüğümüz Salih amcamızın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Salih amcayı 38 senedir tanırım. Hayatının dörtte üçünü hayır işlerine adadı. Onlarca camii ve okulda onun izi var. Acımız büyük. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun” dedi.