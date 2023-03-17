Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Şehrin çıkarlarına uygun bir plan istiyoruz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, beklenen İstanbul depremi için zamanın daraldığına dikkat çekerek, Büyükçekmece’de riskli bölgelerin imar planlarını onaylamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ni göreve çağırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükşehir Belediye Meclisi ve İmar Komisyonu’nu bir kez daha uyardı. Muhtemel İstanbul depremi için zamanın daraldığını Büyükçekmece’de riskli bölgelerin imar planlarının onaylanmasını istedi. Uzmanların ve bilim adamlarının İstanbul depremi konusunda zamanının daraldığı yönünde yaptığı uyarıları hatırlatan Başkan Akgün, imar planları onaylanmayan bölgelerde yaşayan vatandaşların endişeli olduklarını söyledi.

“İstanbul depremi kapıda”

İstanbul depreminin kapıda olduğuna dikkati çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Tepecik, Türkoba, Pınartepe planlarımız var. Kumburgaz planlarında henüz konsept, disiplin konulamadı. Çünkü transfer yerleri bulunacak. Sorun var. Bir plan çalışması yapılıyor aylardan, yıllardan beri. Onun dışında en önemli yaz ve kış oturulan Tepecik, Türkoaba, Pınartepe. Tepecik merkezin planlarını yıllardan beri bu mecliste dile getirdik. Komisyonlarda dile getirdik ve şunu söyledim her zaman; Büyükşehir Meclisi’nden Büyükşehir İmar Komisyonu’ndan özel bir plan istemiyoruz. Çıkar ve menfaat sağlayan bir plan istemiyoruz. Şehrin çıkarlarına uygun bir plan istiyoruz. Biz de sizden 50 katlı,20 katlı, 30 katlı, 7 katlı, 10 katlı plan istemiyoruz. 1 kat ile 4 kat arasında plan istiyoruz. Yatay yapılaşmayı şiar edinmiş bir belediyeyiz. Tepecik merkezdeki vatandaşlarımızın 2009’dan beri bizden talebi budur. Sorunlar vardı. Havza meselesi vardı. Bitti, plan yapıldı. Bugün çıkıyor, yarın çıkıyor. 210 maddelik bugünkü meclis gündeminde yine göremedim. Göremeyince de bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım. Türkoba da aynısı. 2008’den beri orasının da planları gitti geldi. Son olarak 2021 Ekim’inden beri Tepecik de 2021 Temmuz’dan bu yana belediye imar komisyonunda, meclisin havale ettiği komisyonda bekliyor. Pınartepe 2018’den beri bekliyor. Burada insanlar evlerinde oturuyor. Hele hele Tepecik merkezdeki benim 75’den beri bildiğim eski binalar püf desen yıkılacak. Vatandaş yakama yapışıyor. Diyor ki: ‘’Bizim planlarımızı niye çıkartmıyorsunuz. Biz sizden para istemiyoruz. Evimizi yıkıp yapacağız. Sizden plan istiyoruz. Çıkartmayacaksanız bize umut vermeyin.’’ İnsanlar diyor ki: ‘’Planımızı verin. Biz bu binanın içinde ölmeyelim. Bu binaların içinde bizi öldürmeyin.’’ Ne yapalım? Hep birlikte el birliğiyle çıkartalım. Benim sizden ricam İstanbul depremi kapıda. Tepecik, Türkoba, Pınartepe halkı ne verirseniz verin vereceğiniz imar planını bekliyor” ifadelerini kullandı.