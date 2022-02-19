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‘Büyük İskender’in Atı’ adlı tiyatro oyunu Kartallı seyircisi ile buluştu

Kartal Belediyesi; Stefan Tsanev’in yazdığı, Deniz Özmen’in yönettiği ‘Büyük İskender’in Atı’ adlı tiyatro oyununu, Kartallı tiyatro severlerle buluşturdu. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve büyük beğeni toplayan oyun, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

İSTANBUL 19.02.2022, 14:14
‘Büyük İskender’in Atı’ adlı tiyatro oyunu Kartallı seyircisi ile buluştu

Kartal Belediyesi; Stefan Tsanev’in yazdığı, Deniz Özmen’in yönettiği ‘Büyük İskender’in Atı’ adlı tiyatro oyununu, Kartallı tiyatro severlerle buluşturdu. Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve büyük beğeni toplayan oyun, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Bireysel delilikten, kolektif deliliğe geçiş

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kartallılar, Türk ve dünya tiyatrosunun seçkin oyunları ile buluşmaya devam ediyor.

Dünya prömiyerini 2021 yılı Ekim ayında yapan, ünlü Bulgar yazar Stefan Tsanev’in kaleme aldığı son oyunu ‘Büyük İskender’in Atı’, Tiyatroadam tarafından Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Deniz Özmen’in yönettiği; akıllılık ve delilik, hazin-gülünç paradoksları, içinde bulundukları yoksulluk ve çaresizlik koşulları ile kurdukları hayalin büyüsüne kapılarak hırs ve egolarına yenik düşen ve birbirlerini öldüren insanlarda, bireysel delilikten kolektif deliliğe geçişin konusunun işlendiği oyunda; Berk Yaygın, Cihan Türk, Deniz Özmen, Ediz Akşehir, Esra Şengünalp Yıldız ve Gökhan Azlağ rol aldı.

90 dakika süren tek perdelik oyunun sonunda ise sanatçıların performansı, seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

Başkan Yardımcısı Adem Uçar’dan oyunculara teşekkür

Gösterimin ardından sahneye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Tiyatroadam oyuncularına günün anısına plaket takdiminde bulunup teşekkür ederken “Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır. Bugün tiyatronun bu tanımının hakkını veren bir oyun izledik. Tüm oyunculara hayranlık bırakan performanslarından ötürü, siz kıymetli komşularımıza da buraya kadar gelip oyunu izlemenizden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Büyük İskender’in Atı’ oyununun konusu

Bulgaristan’da terkedilmiş bir köyün meyhanesinde bir araya gelen, açlık ve sefalet içinde yaşayan, bir bardak şarap içebilmek için bile parası olmayan sefil bir grup insanın, kendi aralarında geçen hikâyesi anlatılıyor. Meyhaneci (sermayedar), papaz (din adamı), emekli albay (asker), çingene (sanatçı/azınlık) ve öğretmenden (kadın/aydın) oluşan grup, etrafta buldukları dört tane nalla hayali bir atı nallarlar. Sonra onu hayali bir pazarda, önce uyuz bir ineğe, ineği 10 kel koyuna, koyunları da 100 yolunmuş tavuğa takas ederler. Onlardan 100 bin organik yumurta üretip hayali bir iş kurarlar. Sonra da kazandıkları hayali paraları pay ederken albayın atı geri istemesi sonucunda çıkan kavgada birbirlerini öldürürler. Kendini kral sanan köyün delisi de olup biteni şaşkınlıkla izler.

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