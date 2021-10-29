Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş’tan Bağcılar’da ‘Cumhuriyet Konseri’

Bağcılar’da 25. Gençlik Şöleni, Cumhuriyetin 98’inci yılına özel verilen ‘Cumhuriyet Konseri’yle birlikte gerçekleştirildi. Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş’un şarkılarıyla eğlenen 232 gence şölen kapsamında ödülleri de verildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 98’inci yılına özel etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş, Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda “Cumhuriyet Konseri” verdi. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilçede öğrenim gören tüm okul birincileri, YKS ve LGS’de Türkiye ve Bağcılar derecesi yapan 1., 2. ve 3.’ler ile çeşitli spor dallarında İstanbul, Bölge, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye giren 232 gence ödülleri verildi. Ödül alanlar arasında İtalya’da geçen hafta düzenlenen Kick Boks Turnuvası’nda dünya şampiyonu olan Emine Arslan da yer aldı. Öte yandan minik karateciler ve kungfucular yaptıkları gösteriyle nefesleri kesti. Geçler, hayranı oldukları sanatçılarla coşku dolu anlar yaşadı. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yanı sıra Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Spor Müdürü Kemal Hırcan, muhtarlar ve çok sayıda genç katıldı.

“Cumhuriyetimizin 98’inci yılı kutlu olsun”

‘Cumhuriyet Konseri’ ile 25. Gençlik Şöleni ödül töreninde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kuruluşunun 30’uncu yılına yaklaştığımız Bağcılar’ımızda ilk günden itibaren yapmış olduğumuz çalışmaları geleneksel hale getirerek ve arttırarak devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülke için canını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 98’inci yılı kutlu olsun. Bu akşam burada gerek okullarında dereceye giren gerek sınavlarda derece yapan ve gerekse yurt içinde, yurt dışında, uluslararası müsabakalarda derece elde eden gençlerimizi ödüllendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, “Hepinizi tebrik ediyorum. Bir turnuvada yine Bağcılarlı tekvandocu gençlerle karşılaşmıştık. En son kick boksta Avrupa Şampiyonu da oldunuz, okullarda dereceler aldınız, her birinizi tebrik ediyorum. Bana bu heyecanı, bu sevgiyi, bu coşkuyu yaşattığınız için Bağcılarlı gençleri tekrar tekrar tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.