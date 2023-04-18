Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına destek

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak için bağışta bulundu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak için bağış kampanyası başlatıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’ta CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ve vatandaşlarla birlikte bankaya giderek kampanyaya destek olmak için bağışta bulundu. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala Kılıçdaroğlu’na destekte bulunan Başkan Bozkurt, “Önümüzdeki seçimler ülkemiz geleceği için büyük önem taşıyor. Yol arkadaşlarımızla birlikte Genel Başkanımızın yanında olduğumuzu göstermek için bugün buraya gelerek destekte bulunduk” dedi.