Bostancı’da motosiklet sürücüleri denetlendi

Bostancı’da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bostancı’da trafik ekipleri Bostancı Meydan’da motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerekli belgeleri kontrol edilen motosiklet sürücülerine kask kullanımı başta olmak üzere güvenli sürüş adına bilgilendirme yapıldı. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimde, motosiklet sürücülerinin gerekli evraklarının tam olduğu ve kurallara uyduğu görüldü.