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Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu" açılış programına katıldı

Sultangazi Belediyesi 2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonunu Bilal Erdoğan ve usta bestekar Yücel Arzen’in katılımıyla açıldı.

İSTANBUL 19.11.2021, 09:11
Bilal Erdoğan, "Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu" açılış programına katıldı

Sultangazi Belediyesi 2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonunu Bilal Erdoğan ve usta bestekar Yücel Arzen’in katılımıyla açıldı.

Sultangazi Belediyesi; önemli İslam tarihçilerinden olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’e atfettiği 2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu’nu açtı. Sezonun ilk etkinliği olarak film müziklerinin usta bestecileri arasında yer alan Yücel Arzen’in verdiği konser misafirlerle buluştu. 2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu’nun açılışına Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un yanı sıra İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bilal Erdoğan ve Başkan Dursun, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına açılan sergiyi de beraber gezdi.

“Kültür sanat sezonunu Fuat Sezgin’in tanınmasına hizmet edeceğini umuyorum”

2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu’nun açılışında konuşan Bilal Erdoğan, “Sultangazi Belediyemiz bu sene kültür sanat sezonuna rahmetli Fuat Sezgin hocamızın ismini vermiş. Böylelikle bilim kültür ve sanat sezonu olarak adlandırmışlar. Bu sene devam eden kültür sanat faaliyetlerinin yanında Fuat Sezgin’in de Sultangazi’de özellikle gençlerimiz tarafından tanınmasına hayatını adadığı hedeflerin daha iyi anlaşılmasına hizmet edeceğini umuyorum. Belediyemizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, inşallah hem bütün sanat sezonu başarılı geçer hem de Fuat Sezgin hocamızın isminin bu sezona konması da karşılık bulur” açıklamasında bulundu.

“Sultangazi’yi kültürde daha güçlü yapacağız”

Sultangazi’yi kültür ve sanatta ileri taşıyacaklarını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kültür sanat sezonlarımızı 3 senedir yapıyoruz. İlk sene Mimar Sinan’a atıfta bulunarak Mimar Sinan Kültür Sanat Sezonu yaptık. Geçen sene sağlığı ön plana çıkarmak için İbn-i Sina Kültür Sanat Sağlık Sezonu ilan ettik ve bir sene sonrasında İbn-i Sina Sempozyumuyla güzel bir bitiş gerçekleştirmiş olduk. Bu sene de Prof. Dr. Fuat Sezgin’e önem verme adına, yaptıklarını göstermek adına güzel bir kültür sanat sezonunu açıyoruz. Tiyatrolarıyla, sinemalarıyla, söyleşileriyle hem çocuklara yönelik hem de gençlere, yetişkinlere yönelik çeşitli kültürel, sanatsal ve bilimsel programlarımızla bir sezon boyunca İnşallah devam edeceğiz. Sultangazi’yi kültürde daha güçlü, sanatta daha ileriye gitmiş, bilimsel çalışmalarda da öncü bir ilçe yapmak adına bütün gayretimizle çalışıyoruz. İnşallah finalimizi de Fuat Sezgin’e atfen Fuat Sezgin Sempozyumuyla bitirmiş olacağız ve bu tür güzellikleri Sultangazi’de her daim yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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