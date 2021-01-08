banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye Finans hisselerine neden dokunulmadı?
Türkiye Finans hisselerine neden dokunulmadı?
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Bitcoin 42 bin dolara dayandı
Mücevher ihracatı düştü
Mücevher ihracatı düştü
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?

Beyoğlu’nun 11’inci mahalle bahçesi törenle hizmete açıldı

Beyoğlu’nda daha yeşil yaşam alanları için hayata geçirilen mahalle bahçeleri projesi kapsamında, 11’inci mahalle bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İSTANBUL 08.01.2021, 14:11
Beyoğlu’nun 11’inci mahalle bahçesi törenle hizmete açıldı

Beyoğlu’nda daha yeşil yaşam alanları için hayata geçirilen mahalle bahçeleri projesi kapsamında, 11’inci mahalle bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından daha yeşil yaşam alanları oluşturarak vatandaşların nefes almasını sağlamak ve çocuklar için oyun alanları oluşturmak amacıyla hayata geçirilen mahalle bahçeleri projesi kapsamında ilk 10 mahalle bahçesi ilçenin çeşitli noktalarında hizmete alınmıştı. Toplamda 50’ye yakın mahalle bahçesinin hizmete alınması beklenen projede 11’inci mahalle bahçesi olan Çıksalın Mahalle Bahçesi de düzenlenen törenle bugün hizmete açıldı.

Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi’nde bulunan mahalle bahçesinin açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eşi Seyhan Yıldız ve mahalleliler katıldı. Kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirilen mahalle bahçesinde Başkan Yıldız çocuklarla beraber Beyoğlu’nda yeni doğan bebekler adına zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdi.

“Beyoğlu’nda birinci önceliğimiz çocuklarımıza oynayacakları yeşil alanlar ve oyun alanlarını üretmek”

Metruk kalmış, yıkılan binaların ve terk edilmiş alanların olduğu noktaları çocukların oynayacağı mahalle bahçelerine çevirdiklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Metruk kalmış, yıkılan binaların olduğu, terk edilmiş yerlerde mülkiyet durumuna göre vatandaşlarımız ile birlikte anlaşarak Beyoğlumuzda bu tür alanları çocuklarımızın oynayacağı mahalle bahçeleri haline getiriyoruz. Fen işleri müdürlüğümüz ile birlikte tespitlerimizi yapıyoruz. Buradaki muhtarlarımız yerleri gösteriyorlar. Hemen kolları sıvıyoruz. Beyoğlu’nda birinci önceliğimiz çocuklarımıza oynayacakları yeşil alanlar ve oyun alanlarını üretmek. Yaklaşık 50 noktayı tespit etmiş durumdayız. Bu 50 noktanın 10 tanesini pandemi şartlarına rağmen açılışını gerçekleştirdik. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz “ diye konuştu.

“Şu ana kadar bin 425 zeytin ağacımızı Beyoğlu’na kazandırdık”

Beyoğlu’nda yeni doğan çocuklar için zeytin fidanı diktiklerini ifade eden Başkan Yıldız, “Beyoğlu tarihi bir yer. Kültür ve sanatın yoğun olduğu ama zaman içerisinde konut yoğunluğunun da çok fazla olduğu bir ilçemiz. O bakımdan yeşil alan üretmek oldukça zor. Bu şekilde bütün alanları çocuklarımızın ve gençlerimizin oyun oynayacakları alanlar haline getiriyoruz. Mümkün olduğu kadar da yeşillendiriyoruz. Hep birlikte Beyoğlu’nda yeni doğan çocuklar için zeytin fidanı dikiyoruz. Şu ana kadar bin 425 zeytin ağacımızı Beyoğlu’na kazandırdık“ dedi.

“Onlar burada eğlenirken ben burada kafa dinliyorum”

Çocukların mahalle bahçelerinde çok eğlendiğini söyleyen Merve Demirtaş, “Çocuklarımız için önemli. Çocukların evde kaldığı dönemlerde arada 4 saatlik izinde buraya indikleri zaman çok eğleniyorlar. Bizim için de çok iyi oldu. Çocuklarımın yanındayım. Onlar burada eğlenirken ben burada kafa dinliyorum“ dedi.

Alanın çocuklar için iyi olduğunu belirten Melda Geyik, “Güzel bulduk. Çocuklar için de iyi oldu açıkçası. Aşağısı çok küçük kalıyordu. Ek olarak buranın olması iyi oldu. Çocuklar yeni diye buraya gelmek istiyorlar. Güzel oldu. Sevindik. Biz de burada oturuyoruz. Anneler için de iyi oldu. Açıkçası bu dönemde daha da iyi oldu“ dedi.

“Ben ders çalışırken burası teneffüs oluyor”

Arkadaşlarıyla birlikte çok eğlendiğini söyleyen ilkokul öğrencisi Belinay Yayla, “Biz çok eğleniyoruz. Havaların güzel olduğu zamanlarda buradaki parka çıkıyoruz. Arkadaşlarımızın olduğu zamanlarda hep birlikte oyun oynuyoruz. Hep birlikte çok güzel eğleniyoruz. Ben ders çalışırken teneffüs oluyor diyelim. Dersim bittikten sonra hava güzel olursa buralara çıkıyoruz. Oyun oynuyoruz. Günlerimiz çok güzel geçiyor“ dedi.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12