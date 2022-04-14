Beyoğlu’nda yıllık 4 bin ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor

Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen Geri Dönüşüm Çalışması çerçevesinde her yıl kaynağından ayrı toplanan 4 bin ton ambalaj, yağ, cam, pil, elektronik, tekstil ve sebze meyve atıkları geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından doğal kaynakların korunması amacıyla 2007 yılında başlatılan "Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılması" çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen ’Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde daha da genişletilen çalışmayla, ilçenin farklı noktalarındaki meydanlara, sokaklara, işyerlerine ve evlere yeni atık toplama üniteleri yerleştirildi. Lisanslı firmalarla işbirliği yapılarak kaynağından ayrı toplanan ambalaj, yağ, cam, pil, elektronik, tekstil ve sebze meyve atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor.

Yıllık 4 bin ton atık ekonomiye kazandırılıyor

Beyoğlu’nda israfı önlemek amacıyla titizlikle yürütülen geri dönüşüm çalışmalarıyla her yıl ortalama 2 bin 500 ton ambalaj atığı, bin 100 ton cam atığı, 150 ton tekstil atığı, 220 ton bitkisel yağ atığı ve 12 ton elektronik atık kaynağından ayrı toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Geri dönüştürülmek için toplanan atıkların genel toplam miktarı ise yıllık yaklaşık 4 bin tonu buluyor. Ayrıca ilçede kurulan semt pazarlarındaki sebze ve meyve atıkları da toplanarak Beyoğlu Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Kompost-Solucan Gübresi Üretim Tesisi’nde gübreye dönüştürülüyor.

İlçede eğitim gören öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırılıyor

Geri dönüşüm çalışmalarıyla 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan belediyelerden birisi olan Beyoğlu Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sıfır Atık Projesinin eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde çocuklara erken yaşlarda geri dönüşüm ve çevre bilinci kazandırılması amacıyla ilçede bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine Beyoğlu Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde eğitim veriliyor. Eğitimler Sıfır Atık Oyun Parkurunda birbirinden renkli oyunlarla daha da pekiştiriliyor. Devam eden eğitimler neticesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 30 bin öğrenciye eğitim verilmiş olacak.