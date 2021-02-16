Beyoğlu’nda sosyal marketten ihtiyaç sahiplerine kışlık giysi yardımı

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Sosyal Market’te ihtiyaç sahibi vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için hazırlanan kışlık giysi paketleri evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market, Beyoğlu’ndaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dar gelirli ailelerin giyimden gıdaya, temizlik malzemelerinden kırtasiye malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, soğuk kış günlerinde de ihtiyaç sahiplerini unutmadı. İhtiyaç sahibi vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için harekete geçen Sosyal Market, ilçe genelinde belirlediği vatandaşlar için kışlık giysi paketi hazırlıyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre hazırlanan paketler market görevlileri tarafından evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor.