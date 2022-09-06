Beyoğlu’nda okullar, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor

Beyoğlu Belediyesi, ilçede bulunan tüm okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlıyor. Titizlikle yürütülen çalışmalarla tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar okulların her türlü ihtiyacı gideriliyor.

Beyoğlu Belediyesi; 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ilçedeki bütün okulları eğitime hazır hale getirmek için çalışma başlattı. Öğrencilerin daha iyi ve daha sağlıklı koşullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullardaki sıra ve masalar tamir edilerek temizleniyor. Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde; spor salonlarının bakım ve onarımı, kapı ve pencerelerin bakım ve onarımı, tuvalet ve lavaboların onarımı, iç ve dış cephe boyası, çatıların tamiratı, bahçe duvarlarının onarımı ve engelli rampalarının düzenlenmesi yapılıyor. Baştan aşağı tamamen temizlenerek pırıl pırıl hale getirilen okullarda daha sonra korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışması yapılıyor. Titizlikte yürütülen çalışmalar hafta sonuna kadar tamamlanmış olacak.

“Okullarımızın her türlü ihtiyacını gideriyoruz”

Beyoğlu’ndaki okulları yeni eğitim yılına hazır hale getirdiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tüm okullarımızda yeni eğitim yılı için gerekli tüm hazırlık çalışmalarını yapıyoruz. Okullarımızın tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar her türlü ihtiyacını gideriyoruz. İki haftadır devam eden çalışmalarımızı bu hafta sonuna kadar tamamlamış olacağız ve öğrencilerimiz Pazartesi günü ders başı yaptıklarında pırıl pırıl bir ortamda eğitimlerine başlayacaklar. Öğrencilerimiz sadece derslerine odaklansınlar. Biz belediye olarak her zaman onların yanındayız. Eğitim dönemi boyunca da gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Bu konuda öğrencilerimizin ve velilerimizin içi ferah olsun. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.