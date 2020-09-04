Beyoğlu’nda Mahalle Bahçeleri’nin 7’ncisi açıldı

Ailelerin çocuklarıyla birlikte daha rahat ve güvenli zaman geçirebilmesi için inşa edilen Mahalle Bahçeleri’nin bir yenisi de Halıcıoğlu’nda hizmete girdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bahçenin açılışını çocuklarla birlikte yaparak, “Yola çıkarken her şeyin çocuklarımız için olduğunu söylemiştik. Daha huzurlu ve güvenli bir Beyoğlu için çalışıyoruz” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından toplamda 42 farklı noktada inşa edilmesi planlanan Mahalle Bahçeleri’nin 7’ncisi ‘Halıcıoğlu Mahalle Parkı’ bugün açıldı. Bahçe açılışını mahalle sakinleri ve çocuklar eşliğinde yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çocuklardan parkı temiz tutma sözü aldı.

"Daha yeşil daha huzurlu bir Beyoğlu için çalışmalarımız sürecek’’

Çalışmalar hakkında bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün Beyoğlu’nda heyecanlıyız çocuklarımızla beraber Halıcıoğlu’nda mahallemizde küçük de olsa ‘Mahalle Bahçesi’ açılışını yaptık. Çocuklarımızın mutluluğu sevinci bizim için her şeyden kıymetli, çocuklarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, kadınlarımız için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Hedefimiz her mahalleye, mahalle bahçesi yapabilmek şu ana kadar 7 bahçemizi hazırladık ve çocuklarımıza teslim ettik. Öncelikle bu mahalle bahçelerini temiz tutmaları konusunda çocuklarla anlaşıyoruz. Mahalledeki insanların bir nefes alacağı bazen 300 metre bazen 100 metre aralıklarla bahçelerimiz bulunuyor. Daha yeşil daha huzurlu bir Beyoğlu için çalışmalarımız sürecek’’ ifadelerini kullandı.